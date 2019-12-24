احدث الأخبار

النصر يتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضمك
أبرز المواد
 أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري
أبرز المواد
 أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على 24 متهما إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات
منطقة الرياض
 الأمير بدر بن سلطان يستقبل أهالي مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 الأمير بدر بن سلطان يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة ‫الإمارة لشؤون الحج والعمرة‬ وجامعات المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 بدر بن سلطان يستقبل رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة بالنيابة يزور مشروع تطوير”ذاخر” بالعاصمة المقدسة
منطقة مكة المكرمة
 هيئة سوق المال: التمويل الجماعي يمثل حاجة لقطاع واسع من المستثمرين
المنطقة الشرقية
 رابطة فرسان ضباء البيئية تواصل برنامجها البيئي لتشجير مدارس المحافظة
منطقة تبوك
 فرع الزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي المواشي بمركز بئر بن هرماس
منطقة تبوك
 أمين الجوف يتفقد المشاريع والخدمات البلدية بمحافظة دومة الجندل
منطقة الجوف
النصر يتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضمك

النصر يتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضمك

أبرز المواد
أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري

أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري

أبرز المواد
أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019

أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على 24 متهما إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات

شرطة الرياض: القبض على 24 متهما إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات

منطقة الرياض

النصر يتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضمك

النصر يتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضمك
http://almnatiq.net/?p=813744
المناطق - واس

تأهل فريق النصر إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على ضمك 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها ضمن دور الـ16 للمسابقة.
وتقدم ضمك بهدفين عن طريق مازن أبو شرارة في الدقيقتين 37 , 44 , وبعدها بأربع دقائق قلص لاعب النصر “المغربي”عبدالرزاق حمد الله النتيجة لفريقه من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك 2 ـ 1 .
وفي الشوط الثاني تمكن البديل يحيى الشهري من معادلة النتيجة للنصر بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 76 , ليعود حمد الله ويسجل هدفين متتالين عند الدقيقتين 82 “ركلة جزاء ” و84 , ويمنح النصر بطاقة العبور لدور الثمانية لكأس الملك الذي سيواجه فيه الفائز من مباراة العدالة والشعلة .

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري

أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري
أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019

أغنى رجل في آسيا يضيف 17 مليار دولار لثروته في 2019
مدني عسير : إصابة 4 طالبات و سائق بطريق محايل بارق

مدني عسير : إصابة 4 طالبات و سائق بطريق محايل بارق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*