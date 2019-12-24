النصر يتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضمك

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تأهل فريق النصر إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على ضمك 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها ضمن دور الـ16 للمسابقة.

وتقدم ضمك بهدفين عن طريق مازن أبو شرارة في الدقيقتين 37 , 44 , وبعدها بأربع دقائق قلص لاعب النصر “المغربي”عبدالرزاق حمد الله النتيجة لفريقه من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك 2 ـ 1 .

وفي الشوط الثاني تمكن البديل يحيى الشهري من معادلة النتيجة للنصر بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 76 , ليعود حمد الله ويسجل هدفين متتالين عند الدقيقتين 82 “ركلة جزاء ” و84 , ويمنح النصر بطاقة العبور لدور الثمانية لكأس الملك الذي سيواجه فيه الفائز من مباراة العدالة والشعلة .

