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أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=813753

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها النيابة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.

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