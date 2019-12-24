أمير حائل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البيئة الأهلية بالمنطقة

المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الأهلية بحائل محمد بن عبدالعزيز الفرج وأعضاء مجلس الإدارة .

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال الاستقبال على أهمية الحفاظ على البيئة ودور الجهات الحكومية والأهلية والأفراد منوهاً بدعم القيادة الحكيمة للجمعيات المتخصصة لتحقيق وعي بيئي مستمر .

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة الأهلية بحائل أن هدف الجمعية رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية الفردية وتشجيع الجهود التطوعية للحفاظ على البيئة معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما لكل ما يسهم في تطور المنطقة وخدمتها .