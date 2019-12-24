احدث الأخبار

واشنطن تعتزم سحب قواتها من غرب أفريقيا
أبرز المواد
 بالفيديو.. طائرة ضخمة تعلق تحت جسر في الهند
أبرز المواد
 مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار لغم حوثي في محافظة الجوف اليمنية
أبرز المواد
 شرطة عسير: القبض على مطلق النار على شاحنات في تثليث
منطقة عسير
 بر جدة تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية المجر
منطقة الرياض
 أمير حائل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البيئة الأهلية بالمنطقة
منطقة حائل
 الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 ولي العهد يرعى السبت القادم حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي سموه لجياد الإنتاج والمستورد
أبرز المواد
 النصر يتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على ضمك
أبرز المواد
 أرامكو السعودية : شركة جولدمان ساكس لم تُنفذ أي عمليات استقرار سعري
أبرز المواد
واشنطن تعتزم سحب قواتها من غرب أفريقيا

واشنطن تعتزم سحب قواتها من غرب أفريقيا

أبرز المواد
بالفيديو.. طائرة ضخمة تعلق تحت جسر في الهند

بالفيديو.. طائرة ضخمة تعلق تحت جسر في الهند

أبرز المواد
مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار لغم حوثي في محافظة الجوف اليمنية

مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار لغم حوثي في محافظة الجوف اليمنية

أبرز المواد
شرطة عسير: القبض على مطلق النار على شاحنات في تثليث

شرطة عسير: القبض على مطلق النار على شاحنات في تثليث

منطقة عسير

بر جدة تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية

بر جدة تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية
http://almnatiq.net/?p=813767
المناطق - جدة

دعت لبرامج تطوعية مع مرور جدة تساهم في تخفيف الحوادث

بدأت جمعية البـر بجدة استعداداتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي لتطوير برامجها وخدماتها والتي يستفيد منها 33 ألف شخص من الأيتام وذوي الدخل المحدود، وذلك بعد إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية المقرر توزيعها في عدد من أحياء محافظة جدة في مطلع عام المقبل 2020 .
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن هذا القرار صدر بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الثامن عشر ، حيث سوف يتم إتاحة فكرة استقبال التبرعات و خدمة الأفراد والأسر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية ، حيث أخذت الجمعية على عاتقها تحويل خدماتها الورقية والتقليدية إلى رقمية مواكبة مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الرقمي 2020، وهذا يصب في المقام الأول في صالح المتبرعين والمستفيدين .
ومن جهة أخرى أكد مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي أن البر تضع الخطط تلو الاخرى لتطوير خدماتها وتتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي لها تجارب ناجحة لتستفيد من تجربتها في تطبيق أفضل وأرقى الخدمات ، وقد تم التطرق بالاجتماع الي العديد من البنود المهمة بعرض الأداء المالي في الشهور الأخيرة والموافقة على تشكيلة لجنة تنفيذية وكذلك مراجعة توصية لجنة الاستثمار واقتراح مشاريع تطويرية جديدة ، وكذلك في تعزيز الجانب التطوعي ، حيث قامت خلال الأسبوع المنصرم بالعديد من الزيارات من أبرزها زيارة المدير العام لإدارة التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بمكتبه الخاص وجرى التطرق للعديد من المواضيع التي تهدف لرفع الوعي والاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات بإدخالهم في المجال التطوعي عبر الجمعية فيما قدم المسعودي شكره وتقديره للجمعية على مبادرتهم القيمة مؤكداً حرصه على عقد اتفاقيات وورش عمل معها خلال الفترة المقبلة ، كما زارت المدير العام لمرور جدة اللواء سلمان معيوض الجميعي بمكتبه الخاص بحضور مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم إدارة مرور جدة العقيد زيد الحمزي ، حيث تم النقاش عن إمكانية عمل زيارات متبادلة بين المرور والجمعية لتنفيذ برامج تطوعية بين الجانبين تساهم في تخفيف نسبة المخالفات والحوادث المرورية بالمحافظة ، والذي بدوره أشاد بدور الجمعية في خدمة المجتمع في المجالين الخيري والتطوعي .

روابط ذات صلة

أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة
الأمير بدر بن سلطان يستقبل أهالي مكة المكرمة

الأمير بدر بن سلطان يستقبل أهالي مكة المكرمة
الأمير بدر بن سلطان يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة ‫الإمارة لشؤون الحج والعمرة‬ وجامعات المنطقة

الأمير بدر بن سلطان يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة ‫الإمارة لشؤون الحج والعمرة‬ وجامعات المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*