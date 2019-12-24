بر جدة تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية

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دعت لبرامج تطوعية مع مرور جدة تساهم في تخفيف الحوادث

بدأت جمعية البـر بجدة استعداداتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي لتطوير برامجها وخدماتها والتي يستفيد منها 33 ألف شخص من الأيتام وذوي الدخل المحدود، وذلك بعد إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية المقرر توزيعها في عدد من أحياء محافظة جدة في مطلع عام المقبل 2020 .

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن هذا القرار صدر بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الثامن عشر ، حيث سوف يتم إتاحة فكرة استقبال التبرعات و خدمة الأفراد والأسر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية ، حيث أخذت الجمعية على عاتقها تحويل خدماتها الورقية والتقليدية إلى رقمية مواكبة مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الرقمي 2020، وهذا يصب في المقام الأول في صالح المتبرعين والمستفيدين .

ومن جهة أخرى أكد مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي أن البر تضع الخطط تلو الاخرى لتطوير خدماتها وتتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي لها تجارب ناجحة لتستفيد من تجربتها في تطبيق أفضل وأرقى الخدمات ، وقد تم التطرق بالاجتماع الي العديد من البنود المهمة بعرض الأداء المالي في الشهور الأخيرة والموافقة على تشكيلة لجنة تنفيذية وكذلك مراجعة توصية لجنة الاستثمار واقتراح مشاريع تطويرية جديدة ، وكذلك في تعزيز الجانب التطوعي ، حيث قامت خلال الأسبوع المنصرم بالعديد من الزيارات من أبرزها زيارة المدير العام لإدارة التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بمكتبه الخاص وجرى التطرق للعديد من المواضيع التي تهدف لرفع الوعي والاستفادة من طاقات الطلاب والطالبات بإدخالهم في المجال التطوعي عبر الجمعية فيما قدم المسعودي شكره وتقديره للجمعية على مبادرتهم القيمة مؤكداً حرصه على عقد اتفاقيات وورش عمل معها خلال الفترة المقبلة ، كما زارت المدير العام لمرور جدة اللواء سلمان معيوض الجميعي بمكتبه الخاص بحضور مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم إدارة مرور جدة العقيد زيد الحمزي ، حيث تم النقاش عن إمكانية عمل زيارات متبادلة بين المرور والجمعية لتنفيذ برامج تطوعية بين الجانبين تساهم في تخفيف نسبة المخالفات والحوادث المرورية بالمحافظة ، والذي بدوره أشاد بدور الجمعية في خدمة المجتمع في المجالين الخيري والتطوعي .