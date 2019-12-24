شرطة عسير: القبض على مطلق النار على شاحنات في تثليث

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن الجهات الأمنية باشرت خلال الأيام الماضية بلاغات عن تعرض عدد من قائدي الشاحنات للاعتداء المسلح من أحد الأشخاص بمحافظة تثليث وسلب ما بحوزتهم من أموال نقدية، وقيامه بإطلاق النار على شاحنة نقل مركبات وتعطيلها وسلب مركبة “تاهو” منها، وحيث اتضح أن الجاني يتحصن بأحد الجبال القريبة من الطريق العام، فقد بادرت قوة أمنية بمحاصرته ومداهمته، وتمكنت بتوفيق الله من القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتضح أنه مطلوب أمنياً لقيامه بإطلاق النار على أحد رجال الأمن بمحافطة وادي الدواسر، وتم ضبط بحوزته المركبة المسلوبة و سلاح رشاش ومسدس و 6 مخازن بها (153) مائة وثلاثة وخمسين طلقة حية، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .