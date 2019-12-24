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الكويت تؤكد أن أحكام القضاء بقضية مقتل خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

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الكويت تؤكد أن أحكام القضاء بقضية مقتل خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

الكويت تؤكد أن أحكام القضاء بقضية مقتل خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون
http://almnatiq.net/?p=813793
المناطق - واس

أكدت دولة الكويت أن الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله تؤكد التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية: إن دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم أمس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن جمال خاشقجي والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردًا على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل”.
وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.

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