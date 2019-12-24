احدث الأخبار

5 عادات تؤدي إلى تكون دهون البطن.. ابتعد عنها
أبرز المواد
 انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب
منطقة عسير
 الكويت تؤكد أن أحكام القضاء بقضية مقتل خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون
أبرز المواد
 “رؤية” تضيء منزل الإعلامي “محمد الشقاء”
مجتمع المناطق
 بوتين يتفاخر بأسلحة فرط صوتية.. “أصبحنا نقود العالم”
أبرز المواد
 واشنطن تعتزم سحب قواتها من غرب أفريقيا
أبرز المواد
 بالفيديو.. طائرة ضخمة تعلق تحت جسر في الهند
أبرز المواد
 مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار لغم حوثي في محافظة الجوف اليمنية
أبرز المواد
 شرطة عسير: القبض على مطلق النار على شاحنات في تثليث
منطقة عسير
 بر جدة تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية المجر
منطقة الرياض
 أمير حائل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية البيئة الأهلية بالمنطقة
منطقة حائل
5 عادات تؤدي إلى تكون دهون البطن.. ابتعد عنها

5 عادات تؤدي إلى تكون دهون البطن.. ابتعد عنها

أبرز المواد
انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب

انطلاق دوريات الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من مقرها الجديد بظهران الجنوب

منطقة عسير
الكويت تؤكد أن أحكام القضاء بقضية مقتل خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

الكويت تؤكد أن أحكام القضاء بقضية مقتل خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

أبرز المواد
“رؤية” تضيء منزل الإعلامي “محمد الشقاء”

“رؤية” تضيء منزل الإعلامي “محمد الشقاء”

مجتمع المناطق

5 عادات تؤدي إلى تكون دهون البطن.. ابتعد عنها

5 عادات تؤدي إلى تكون دهون البطن.. ابتعد عنها
http://almnatiq.net/?p=813801
المناطق - الرياض

أفادت الرابطة الألمانية للتغذية، الثلاثاء، أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، وهو أمر مزعج بالنسبة للكثيرين.

قلة النوم

تعمل قلة النوم على إنتاج الجسم للمزيد من هرمون الستيرويد كورتيزول، وهو المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ولخفض مستوى الكورتيزول يجب النوم لفترة ما بين 7 و8 ساعات ليلا.

المشروبات المحلاة

تعمل نسبة السكر الكبيرة الموجودة في المشروبات المحلاة، على زيادة الرغبة في تناول الطعام، كما أن تناول المشروبات الخفيفة ليس حلا، لأنها تزيد الشهية أيضا، ولكن من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالماء.

الأطعمة قليلة الدسم

حذر خبراء التغذية الألمان من أن الأطعمة الموجود على عبواتها عبارة “قليل الدسم” عادة ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

وينصحون باستبدال هذه الأطعمة بأخرى تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات والأفوكادو والبيض والأسماك.

تجدر الإشارة إلى أن الدهون الصحية لها تأثير مضاد للالتهابات، وتساعد على تقليل الدهون في البطن وحماية الأوعية، كما أنها تساعد على الشعور بالامتلاء.

أخبار ذات صلة
التهاب الأمعاء مرض شائع يصيب الجهاز الهضمي
لمن يعاني التهاب الأمعاء.. تجنّبوا هذه الأغذية
الجلوس الطويل

يعمل الجلوس لفترات طويلة على إبطاء الأيض والدورة الدموية، وهو ما يثبط إنزيمات حرق الدهون.

ويوصى الخبراء الألمان بدمج الحركة والنشاط خلال المهام اليومية، مثل المشي بدلا من ركوب المواصلات، وصعود السلم بدلا من المصعد الكهربائي.

الأكل متأخرا

عند تناول طعام قبل النوم بفترة وجيزة، فإن هذا يجهد المعدة لانشغالها بالهضم، كما أنها لا تقوم بأداء مهامها على النحو الأمثل.

ويوصي الخبراء بعدم تناول أي طعام قبل النوم بساعتين، حتى لا تتراكم الدهون في منطقة البطن.

روابط ذات صلة

الكويت تؤكد أن أحكام القضاء بقضية مقتل خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

الكويت تؤكد أن أحكام القضاء بقضية مقتل خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون
بوتين يتفاخر بأسلحة فرط صوتية.. “أصبحنا نقود العالم”

بوتين يتفاخر بأسلحة فرط صوتية.. “أصبحنا نقود العالم”
واشنطن تعتزم سحب قواتها من غرب أفريقيا

واشنطن تعتزم سحب قواتها من غرب أفريقيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*