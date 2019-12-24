مرصد الجامعة الفلكي يستعد لرصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي

يستعد مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير لرصد ظاهرة كسوف الشمس الحلقي ، والذي سيحدث بإذن الله صباح يوم الخميس 29 ربيع الاخر 1441 هـ ، الموافق 26 ديسمبر 2019م ، وذلك في الاحساء ، وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالإحساء .

ويعتبر كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث – بإذن الله – عندما يقع القمر بين الأرض والشمس نهاية الشهر الهجري ، ويقع ظل القمر على الأرض حيث أن مدار القمر حول الأرض ليس دائريا بل بيضاوي الشكل ، مما يجعل المسافة بين الأرض والقمر متغيرة ، وهناك ثلاثة أنواع من الكسوف ، فعندما يكون القمر أقرب ما يكون إلى الأرض ، فيكون قطر القمر مساوياً أو أكبر من قطر الشمس ظاهرياً ، فيحدث في هذه الحالة الكسوف الكلي ويغطي القمر قرص الشمس كليا ، ويتم مشاهدته على الأرض في المنطقة التي يقع فيها ظل القمر في مدة لا تزيد عن 7.7 دقيقة ، أما إذا حدث الكسوف والقمر أبعد ما يكون عن الأرض فان قطر القمر يكون أصغر من قطر الشمس ، وعند منتصف الكسوف تقريباً لا يستطيع القمر تغطية قرص الشمس بالكامل فنرى حافة الشمس المنيرة تحيط بحافة القمر ، ولا يظهر من الشمس إلا حلقة مضيئة تتوسطها بقعة سوداء ، وهو ما يسمى بالكسوف الحلقي ومدته تزيد عن 10 دقائق ، بينما يحدث الكسوف الجزئي إذا تم حجب جزء من أشعة الشمس ، ويحدث في المنطقة التي يقع بها شبه الظل للقمر على الأرض في جوانب مخروط الظل المتغير في عرضه وفقا لنوعية الكسوف ، والذي يمتد لساعات من بداية الكسوف الجزئي الى نهايته .

وسيشاهد الكسوف القادم حلقياً في مدن ( جودة – بقيق – الهفوف – سلوى – رأس أبوقميص – البطحاء ) بالمملكة العربية السعودية ، والذي لم يحدث منذ 118 عاماً بالمملكة ، بينما يشاهد كسوفاً جزئيا في باقي مناطق المملكة ، وتتفاوت نسب الكسوف الجزئي حسب مواقع المدن فيها ، بينما يمكن مشاهدته حلقيا في أجزاء من الدول التالية وهي : ( الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والهند وسريلانكا وإندونيسيا وسنغافورة ) ، وسيشاهد جزئياً في باقي دول الخليج وجزء من دول شرق أفريقيا وآسيا وأستراليا .

ويبدأ الكسوف الحلقي القادم الساعة 5:33 صباحاً بينما لازالت الشمس تحت الأفق ، مما يعني أن الشمس ستشرق هذا الصباح منكسفة ، وهو مشاهد في الأحساء كسوفاً حلقياً ، بينما في باقي مناطق المملكة كسوفا جزئيا .