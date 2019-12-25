«الأرصاد»: الحرارة تنخفض بعدة مناطق إلى «تحت الصفر»

وقالت الهيئة -عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- إن انخفاض الحرارة المتوقع سيكون مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية، التي قد تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مع تسجيل درجات الحرارة معدّلات أقلّ من الصفر تصل إلى حدّ تكون الصقيع على أجزاء من مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل».

ولم تستبعد «هيئة الأرصاد» تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك «جبل اللوز، علقان، الظهر»، مع هطول أمطار في المنطقة، مشيرة إلى أن إجزاء من مناطق «تبوك والجوف والحدود الشمالية»، ستشهد هطول أمطار يوم الجمعة المقبل.