إقرار الإستراتيجية الشاملة للفضاء في المملكة.. قريبا

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أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن الإستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع أعدت بالتشاور والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص وسيتم رفعها للدولة قريباً لإقرارها.

وأكد أن الإستراتيجية ترسم خارطة طريق واضحة وتحدد الأهداف ومحاور التركيز في مجال الفضاء والمتطلبات والمسؤوليات اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتشتمل على أهداف ومشاريع وبرامج طموحة قابلة للتنفيذ من شأنها أن ترتقي بقطاع الفضاء في المملكة إلى أعلى المعايير العالمية لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

ورفع الأمير سلطان بن سلمان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وأكد أن الهيئة السعودية للفضاء، ومنذ صدور الأمر الملكي الكريم بتأسيسها قبل عام وتكليفها بقيادة وتطوير صناعة الفضاء في المملكة، تعمل بخطوات مدروسة لوضع التنظيمات والأنظمة اللازمة لإحداث النقلة المأمولة في هذا القطاع انطلاقًا من أهمية تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة عالميا، والاستفادة من كافة الإمكانيات التي يوفرها الفضاء.

وهنأ الجهات والأشخاص المعينون في المجلس على الثقة الكريمة، متمنياً لهم التوفيق والعمل بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن، ويضم مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عدداً من الجهات الحكومية، وثلاثة من الأعضاء المعينون لذواتهم، هم كلا من:- الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود- الدكتور محمد بن إبراهيم السويل- ورانيا محمود نشار