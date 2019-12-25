الذهب يخترق حاجز 1500 دولار بدعم من مخاوف النمو

المناطق - الرياض

اخترقت أسعار الذهب مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم من تنامي طلب المستثمرين على المعدن النفيس مع استمرار مخاوف الركود وتسجيل أسواق الأسهم مستويات مرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية حوالي واحد بالمئة إلى 1498.81 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر عند 1504.80 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر وأن الشحنات تراجعت، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر ، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير شباط، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه والرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضران مراسم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين التي تم الوصول إليه هذا الشهر.

وسيضع الاتفاق نهاية لنزاع استمر 17 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والذي ساهم في صعود أسعار الذهب بنسبة 16 في المئة وهو ما يضع المعدن النفيس في مسار نحو تسجيل أفضل عام له منذ 2010 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 938.96 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1883.10 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة 2.08 بالمئة الى 17.78 دولار للأوقية في خامس جلسة على التوالي من المكاسب.