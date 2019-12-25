حتى سون لم يسلم من عنصرية الملاعب.. والشرطة تتدخل

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المناطق - الرياض

أفادت تقارير صحفية إنجليزية عن توقيف مشجع لتشلسي الإنجليزي على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين خلال مباراة فريقه توتنهام ضد تشلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثارت المباراة ضجة واسعة بسبب الإساءات العنصرية لمدافع تشلسي الإنجليزي، أنطونيو روديغر، من قبل مشجعي توتنهام، بعد حادثة على أرض الملعب بينه وبين سون، أدت إلى طرد الأخير بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتوقف اللقاء لبعض الوقت في الشوط الثاني بسبب الإساءة للمدافع ذي البشرة السوداء، مع إطلاق القيمين على الملعب نداءات عبر مكبرات الصوت قالوا فيها إن “تصرفا عنصريا من قبل المشجعين يؤثر على المباراة”.

وعلى رغم ان التركيز انصب على ما تعرض له روديغر، أفادت تقارير صحافية في وقت متأخر ليل الإثنين، عن توقيف مشجع لتشلسي على خلفية إساءات عنصرية وجهها إلى اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وأكدت شرطة لندن لوكالة فرانس برس توقيف شخص على خلفية شبهة الإساءة العنصرية خلال المباراة، من دون أن تحدد الى أي ناد ينتمي.

وأوضحت الشرطة ان المشجع طرد من الملعب وأوقف خلال المباراة.

وبحسب التقارير الإنجليزية، أوقفت الشرطة 6 أشخاص على هامش المباراة بسبب مخالفات مختلفة، لكن الإساءة لروديغر لم تكن من ضمنها.

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