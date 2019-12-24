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هواوي تعتزم إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي

هواوي تعتزم إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي

علوم وتكنولوجيا

هواوي تعتزم إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي

هواوي تعتزم إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي
http://almnatiq.net/?p=813849
المناطق - وكالات

أعلنت شركة هواوي الصينية عن إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي Mate X خلال العام المقبل.

وأوضحت الشركة الصينية، أن النموذج الجديد سيتضمن مفصلة محسنة لآلية طي الشاشتين، بحيث تصبح الشاشة أكثر استقرارا ويعمل المعالج بصورة أسرع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.

وقد أطلقت هواوي هاتفها المطوي Mate X في الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي نظير تكلفة تبلغ 2400 دولار أميركي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي المطوي على معالج Kirin 980 ومودم الجيل الخامس Balong 5000.

ويزخر هاتف هواوي الحالي بشاشة قياس 8 بوصة تعمل بدقة 2480 x 2200 بيسكل، ولا تزيد حافة الشاشة على 5.4 ملم، وعندما يكون الهاتف الذكي في وضع الطي فإن الشاشة الرئيسية تكون بقياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة 2480 x 1148 بيكسل.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها المطوي من خلال بطارية 4500 مللي أمبير/ساعة، تم تركيبها في جسم الهاتف النحيف، الذي لا يتعدى سُمكه 11 ملم.

ويتمتع الهاتف بتقنية الشحن السريع SuperCharge الجديدة، التي تتيح إمكانية إعادة شحن بطارية الهاتف Mate X بنسبة 85 بالمئة في غضون 30 دقيقة.

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