عمل وتنمية الرياض والمعهد العالي للسياحة والضيافة يؤهلان اليتيمات لسوق العمل 

عمل وتنمية الرياض والمعهد العالي للسياحة والضيافة يؤهلان اليتيمات لسوق العمل 

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عمل وتنمية الرياض والمعهد العالي للسياحة والضيافة يؤهلان اليتيمات لسوق العمل 

عمل وتنمية الرياض والمعهد العالي للسياحة والضيافة يؤهلان اليتيمات لسوق العمل 
http://almnatiq.net/?p=813867
المناطق_الرياض
وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأمل العطوي المدير العام للمعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة اتفاقية تعاون وشراكة يقوم بموجبها المعهد بتدريب وتأهيل وتوظيف الفتيات اليتيمات اللاتي ترعاهن الوزارة ، إضافة الى المستفيدات من الضمان الاجتماعي .
ووُقعت الاتفاقية في مقر فرع عمل وتنمية الرياض بحضور مديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد ومدير وأعضاء ادارة العلاقات العامة والاعلام ، وعدد من إداريات المعهد .
وأشارت الرويشد إلى أن هذه الاتفاقية التي تمتد لعام قابل للتمديد تأتي ضمن حزمة من البرامج التي ينفذها الفرع عبر إدارة المسؤولية الاجتماعية ، وهي موجهة لليتيمات المشمولات برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، مبينةً أنها تهدف الى تدريب وتوظيف الفتيات وتزويدهن بالمعرفة والمهارات المطلوبة لدعم سوق العمل بالكفاءات المؤهلات ، من خلال مساعدتهن على تطوير قدراتهن من النواحي الشخصية والثقافية والاجتماعية والاكاديمية والمهنية .
وقدمت شكرها للمعهد على تعاونه الايجابي مع فرع الوزارة بالرياض لمافيه من مصلحة وإفادة للفئات المستهدفة.

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