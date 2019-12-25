نفي عودة “بن لادن” إلى نادي الاتحاد

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نفي عودة “بن لادن” إلى نادي الاتحاد

نفي عودة “بن لادن” إلى نادي الاتحاد
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أكد عبد الله شرف الدين، المشرف العام على الفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي سابقا، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن عودة صالح بن لادن إلى النادي

وقال المشرف في حوار مع صحيفة “محلية” ردا على سؤال بشأن صحة نبأ عودة صالح بن لادن لدعم نادي الاتحاد: “ما يتم تداوله هذه الأيام حسب علمي غير صحيح ولا أعلم ما هو سر إشاعة مثل هذه الأخبار”

يذكر أن صالح بن لادن هو رجل أعمال سعودي يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة مواد الإعمار القابضة، وتردد مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، أن صالح بن لادن سيتولى إدارة نادي الاتحاد

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