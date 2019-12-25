“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة

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http://almnatiq.net/?p=813871
المناطق_الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على تلك المناطق، في حين تتكوَّن سُحب رعديّة مُمطرة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج

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