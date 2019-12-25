إنطلاق معرض أبها الثالث للإمتياز التجاري 2019م

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير حفظه الله وبمشاركة عدة مؤسسات وطنية ، انطلق معرض أبها الثالث للأمتياز التجاري 2019 #أبها_فرنشايز_2019 الذي نظمته غرفة أبها ممثّلة في لجنة ريادة الأعمال بها بالتعاون مع مؤسسة تُلة الإبداع لتنظيم الفعاليات مساء أمس الثلاثاء ، حيث يستمر المعرض حتى الخميس 26 ديسمبر 2019م ، بفندق قصر أبها قاعة عسير ، ويعمل المعرض يومياً من الساعة 4 م : 9 م ، و يستهدف العديد من الأنشطة، ويشارك فيه 31 شركة محلية وعالمية ، ويضم المعرض أكثر من 40 جناحاً ، وذلك للمساعدة رواد ورائدات الأعمال من الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، هذا ويتم خلال فعاليات المعرض يقدم بنك التنمية الاجتماعية (3) ورش عمل لتأهيل الشباب استعداداً لمنحها إمتياز تجاري من هذه الشركات، كما يتم تنظيم عدد من المحاضرات خلال فعاليات المعرض تهدف إلى توعية وتثقيف رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين في مجال الامتياز التجاري، وتغطي مواضيع هامة مثل كيف تختار الفرنشايز الصحيح، والعقود القانونية للامتياز التجاري، وريادة الأعمال غير الجلسات الحوارية التي يقدمها مستشارين مختصين في مجال الامتياز التجاري وريادة الأعمال، والخدمات الاستشارية الداعمة للمستثمرين

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة ابها حسن الحويزي إلى معرض أبها الثالث للأمتياز التجاري 2019 #أبها_فرنشايز_2019 قد أكتسب كحدث وطني اقتصادي أهمية كونه منصة للأعمال هامة بالنسبة لأصحاب حقوق الامتياز التجاري الراغبين في النمو محلياً وإقليمياً وعالمياً في السوق السعودي، فقد أصبح قطاع الامتياز التجاري السعودي واحداً من أسرع القطاعات نمواً في المملكة، إذ يسعى المعرض إلى تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي بعسير، حيث يتيح لأصحاب المشروعات والمستثمرين الطموحين الفرصة للتواصل مع الشركات العارضة المحلية والعالمية المانحة لحقوق الامتياز التجاري، كما يطلق المعرض عدة برامج تميزت بفعاليتها كالبرنامج التعليمي الذي يتضمن ورش العمل ومحاضرات والخدمات الإستشارية التي تدعم المستثمرين في مجال الإمتياز التجاري ورواد ورائدات الأعمال

وفي هذا الإطار أكد الدكتور رياض آل عقران الأمين العام لغرفة أبها على أنه تماشيا مع رؤية المملكة 2030م ،فإن الغرفة تستهدف من تنظيم المعرض إلى تطبيق مبادئ الفرنشايز التجاري لتحقيق منافع لكافة أفراد المجتمع ، خاصة لتمكين المشروعات الريادية من خلال خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق القطاع الخاص الذي يمد المناطق الأكثر إحتياجاً بالخدمات والسلع بأسعار مناسبة، ويضيف : هذا وقد زاد الوعي خلال الفترة الماضية بمميزات المشروعات القائمة بنظام الفرنشايز في السوق المحلي الذي يعتبر سوقا ضخما تخدمه شبكة كبيرة من الاستثمارات المباشرة ، حيث ان هناك ما يؤكد اتساع لنطاق الثقة في العمل بنظام الفرنشايز في المملكة، والتزايد المتواصل في عدد المشروعات وحجم الاستثمارات بنظام حق الامتياز التجاري ، وفرص النمو الواعدة باعتبار المملكة سوقا كبيرا يضم عدد كبير من المستهلكين معظمهم من الشباب

جدير بالذكر أن معرض أبها الثالث للإمتياز التجاري 2019 يشارك فيه عدداً من الشخصيات وصناع القرار والرواد والخبراء لاستعراض أبرز الآفاق الاستثمارية المتاحة في المملكة، التي تستحوذ حالياً على 50 % من القيمة السوقية الشرق الأوسط وأفريقيا التي تقدر ب 113 مليار ريال منها نحو 56 مليارا للسعودية