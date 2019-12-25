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“عشقي” يحذِّر: النظر للشمس الخميس المقبل قد يتسبب في فقدان البصر.. إنه عمى الكسوف

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“عشقي” يحذِّر: النظر للشمس الخميس المقبل قد يتسبب في فقدان البصر.. إنه عمى الكسوف

“عشقي” يحذِّر: النظر للشمس الخميس المقبل قد يتسبب في فقدان البصر.. إنه عمى الكسوف
http://almnatiq.net/?p=813882
المناطق_الرياض

حذَّر أستاذ البيئة علي عدنان عشقي من النظر في كسوف الشمس بعد غد الخميس، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا، أو ما يُعرف بعمى الكسوف

وتفصيلاً، قال “عشقي”: تشهد المملكة العربية السعودية مع شروق الشمس بعد غد الخميس كسوفًا حلقيًّا للشمس، ويظهر جليًّا وواضحًا في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. وسيكون الكسوف فيها جزئيًّا

وسينتهي هذا الكسوف الحلقي في شمال المحيط الهادي، أي سيمرُّ على جنوب الهند والأرخبيل الإندونيسي

وأضاف: أحذِّر الصغار قبل الكبار كل الحذر من النظر إلى الكسوف بالعين المجردة دون وجود وسيلة حماية، كفلاتر زجاجية ملونة أو قطعة زجاج سميكة ذات لون غامق. وليس هناك سبب قهري لخروج الأطفال؛ فالبيت جُنَّة للأطفال

وتابع: الحذر ثم الحذر من أن تنظر بعينيك المجردتَين للشمس أثناء كسوفها؛ فالنظر إلى الشمس دون حماية مناسبة، مثل استخدام الفلاتر الملونة أو الزجاج السميك الملون، قد يسبب ما يعرف بعمى الكسوف، أو حرق شبكة العين، أو يسبب تشويهًا وتلفًا وتدميرًا لخلايا شبكية العين، وقد يتسبب أيضًا في ازدواج الرؤية وضعف البصر، أو قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا”

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