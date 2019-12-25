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لم تكن على علم سيدة تلد أربعة توائم بصحة جيدة في جدة

لم تكن على علم سيدة تلد أربعة توائم بصحة جيدة في جدة
http://almnatiq.net/?p=813925
المناطق_جدة

أنجبت سيدة 4 توائم أصحاء، بولادة طبيعية في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، دون حدوث أي مضاعفات للأم أو الأطفال

وكانت السيدة دخلت قسم الطوارئ بالمستشفى وهي تعاني آلام المخاض ونزيف، وعلى الفور تم إخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت حملها بأربعة توائم، إذ لم تكن الأم على دراية بذلك

وقرر الأطباء نقلها مباشرة لقسم التوليد حيث تم توليدها بصورة طبيعية حيث أنجبت التوائم الأربعة وهم بحالة صحية جدية، على الرغم من أن الأم لم تكمل شهرها التاسع من الحمل، وبلغ وزن الأول 2,8 كيلو جرام، والثاني 2.5، والثالث 2.3، في حين بلغ وزن الأخير 1.5 كيلوجرام

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