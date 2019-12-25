المساحة الجيولوجية: لا صحة لحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر

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نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل

ما يتم تداوله الآن في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر

مؤكد بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية ولله الحمد

مبينًا أن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الاسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة

مشددًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات .