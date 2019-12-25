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المساحة الجيولوجية: لا صحة لحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر

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المساحة الجيولوجية: لا صحة لحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر

المساحة الجيولوجية: لا صحة لحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر
http://almnatiq.net/?p=813935
المناطق_الخبر

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق اباالخيل
ما يتم تداوله الآن في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر
مؤكد بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية ولله الحمد
مبينًا أن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الاسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة
مشددًا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الشائعات .

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