غرفة الجوف تعقد لقاء لرجال وسيدات الأعمال وتوقع وثيقة حسن نوايا

المناطق_محمد الحسن

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالجوف مساء الاثنين لقاء رجال وسيدات الأعمال لمجموعة من ضيوف المنطقة، مع رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، في قاعة المقصورة بسكاكا بحضور الجانبين ومجلس ادارة الغرفة.

وافتتح اللقاء بكلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن معدي الرويلي الذي أكد على تكامل الجهود بين القطاعات وفق توجيهات واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الجوانب

في المنطقة، منها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وفي كلمة رجال وسيدات الأعمال الضيوف، قال رجل الأعمال الشيخ صالح بن صدقة بترجي أن منطقة الجوف من المناطق الواعدة في الاستثمارات مؤكداً رغبة الزوار من زملائه رجال وسيدات الأعمال استثمار الفرص والمزايا في المنطقة لبناء استثماراتهم فيها بما

يحقق الفائدة الاستثمارية وتقديم أجود الخدمات.

وقدم الشيخ بترجي شكره وتقديره لسمو أمير الجوف في استقبال الوفد ودعمه الشخصي واللامحدود لتنمية الاستثمارات في الجوف.

عقب ذلك استعرضت غرفة الجوف فيلماً عن المنطقة ومميزات الاستثمار فيها وخاصة في المجال الزراعي وفقاً لما تملكه من مقومات متنوعة ومزايا ومشاريع اقتصادية نوعية.

وأجري بعد اللقاء جلسة حوارية بين رجال وسيدات الأعمال الضيوف ونظرائهم من منطقة الجوف حول الاستثمارات في المنطقة، وشهد اللقاء تشكيل فرق ثنائية بين الطرفين في مجالات استثمارية مختلفة، كما قدم رجال وسيدات الأعمال مبادرات حيال إنشاء صناديق تخدم الاستثمار في المنطقة، وشارك الجميع في مأدبة العشاء المعدة على شرف الضيوف.

و وقعت غرفة الجوف ورجال وسيدات الأعمال الضيوف وثيقة حسن نوايا تؤكد الرغبة الجادة لرجال وسيدات الأعمال بدء أنشطتهم التجارية في المنطقة.

وشمل الوفد زيارة كل من: رجل الأعمال الشيخ صالح صدقه بترجي، الشيخ محمد حسن النفيعي، الشيخ ثامر محمد العبود، الشيخ محمد عبدالرحمن الراجحي، الشيخ يوسف حمدان السريع، الشيخ حسن عبدالله با جنيد، الشيخ محمد سعد الزريب، الشيخ عادل عبدالعزيز القاضي، الشيخ مبارك محمد العدوس، معالي الدكتور زهير عبدالحفيظ

نواب، الاعلامي د. خضر اللحياني، الشيخ عبدالعزيز صالح المداح، الشيخ د. فهد بن سالم المعطاني الهذلي، سيدة الأعمال فاطمة جبران آل زاهر، وسيدة الأعمال د. رنا عبدالعزيز المداح.