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 الجمعية النسائية التطوعية بالجوف توقع مذكرتي تعاون في المحاماة والتدريب

 الجمعية النسائية التطوعية بالجوف توقع مذكرتي تعاون في المحاماة والتدريب

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 الجمعية النسائية التطوعية بالجوف توقع مذكرتي تعاون في المحاماة والتدريب

 الجمعية النسائية التطوعية بالجوف توقع مذكرتي تعاون في المحاماة والتدريب
http://almnatiq.net/?p=813941
المناطق_محمد الحسن

وقعت الجمعية النسائية التطوعية الأولى بالجوف اتفاقية تعاون مع أحد مكاتب المحاماة لتقديم الاستشارات للجمعية، واتفاقية أخرى بين الجمعية وأحد مراكز التدريب، لتدريب العضوات أو المنتسبات للجمعية بمقاعد مجانية في كل دورة تقام لتثقيف وتدريب المتطوعات.
وتُعنى الجمعية برفع مستوى وعي المجتمع بالعمل التطوعي، وتدريب المتطوعين بشكل احترافي، وتبنّي المبادرات التطوعية النسائية وتوجيهها، وتوجيه الشابات إلى فرص العمل المتاحة في الشركات والمؤسسات وغيرها والعمل على رفع روح المواطنة بين شرائح المجتمع المختلفة.
كما أن من أهدافها رعاية الموهوبات وتنمية مهاراتهن وتوجيههن للجهات المعنية كالنوادي الأدبية وغيرها، والعمل على تطوير مهارات المرأة الإدارية والفنية والمهنية وتمكينها من خلال تدريبها ويفضي بها للاعتماد على نفسها في إدارة الأسرة مادياً في حال احتاج الأمر لذلك، ورعاية الطفولة والأمومة في جميع مراحلها.

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