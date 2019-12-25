هيئة المساحة الجيولوجية: لا صحة لحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر

المناطق - الرياض

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل, صحة ما يتداول عن حدوث هزة أرضية في مدينة الخبر, مؤكداً أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية ولله الحمد.

وأكد أبا الخيل أن المركز يتابع رصده على مدار الـساعة لمختلف الظواهر الطبيعية عبر 270 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة, داعياً إلى استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية