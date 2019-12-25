بعد تكون عظم في بطنه وأمعائه.. مناشدة لولي العهد بعلاج مواطن “المرض النادر” في الخارج

المناطق - الرياض

ناشد أهل مريض منوم بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعلاجه في الخارج، وذلك بعد اكتشاف مرض نادر أصابه وشخص في البداية بأنه التهاب الزائدة.

وتعود الواقعة إلى تقدم شقيق المريض بشكوى إلى صحة جدة حول وجود خطأ طبي وإهمال، ما دفع مديرية الشؤون الصحية في جدة على أثرها إلى فتح التحقيق مع الطاقم الطبي، وعرض الملف والتحقيقات على لجنة متخصصة.

إلا أن صحة جدة علقت بعدها على صحة المريض : “تم تنويمه نتيجة شعوره بألم في البطن مدة 3 أيام، وبتشخيص حالته اتضح إصابته بالتهاب في الزائدة الدودية وخضع لعملية جراحية، وبإجراء استكشاف للبطن تبين وجود التهاب الزائدة والتصاقات بالأمعاء، بعد ذلك تعرض للعديد من مضاعفات استوجبت إجراء عدة عمليات أخرى”.

وأضاف “عقب تحليل الأنسجة لتكرار الالتصاقات اثر استئصال الزائدة، شُخصت حالته بأنه يعاني من مرض نادر جداً myositis ossificans، وهو يصيب الأمعاء ومنديل البطن وغشاءها، ما يسبب تكون العظم فيها ويجعلها شديدة الالتصاق والتعظم وبالتالي تسبب الانسداد المتكرر والالتصاقات، وما زال يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل المجمع الطبي”ز

وعليه ناشد أهل المريض الجهات العليا، التدخل والتوجيه بعلاجه في الخارج، لإنهاء أزمته الصحية الراهنة.