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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح باب التسجيل للمواهب السعودية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح باب التسجيل للمواهب السعودية

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح باب التسجيل للمواهب السعودية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح باب التسجيل للمواهب السعودية
http://almnatiq.net/?p=813957
المناطق - الرياض

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل لحضور دورته الافتتاحية التي ستقام في جدة التاريخية خلال الفترة 12 – 21 مارس 2020، إضافة إلى توزيع بطاقات الانتساب للمهرجان لأربع فئات مستهدفة, الأولى للمواهب السينمائية السعودية، والثانية للعاملين في قطاع السينما والتلفزيون محلياً ودولياً، والثالثة للطلبة، إضافة إلى الإعلاميين والصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية, وذلك من خلال الرابط الإلكتروني https://redseafilmfest.com/ar/accreditation .
وفي السياق نفسه، كشف المهرجان عن عدد من المبادرات التي ستصاحب عروض الأفلام, وتهدف لرفع مستوى صناعة السينما وإثراء المشهد السينمائي وتنمية المواهب, أبرزها مبادرة “أيام المواهب” التي تنفيذ على مدى يومين العديد من ورش العمل المخصصة للمواهب السعودية في مجال التمويل والإنتاج والتسويق، يديرها مجموعة من خبراء صناعة السينما.
وخصص المهرجان من ضمن فعالياته منطقة “سوق البحر الأحمر السينمائي” يقدم من خلالها برنامجاً غنياً بالندوات والمحاضرات وورش العمل، تغطي مراحل العمل السينمائي المختلفة، وتفتح الباب لتبادل الخبرات وإنشاء شراكات إستراتيجية في هذا المجال, إلى جانب منطقة للعارضين من شركات ومؤسسات وهيئات ثقافية وتجارية تشمل الموزعين والمنتجين ووكلاء المبيعات, مستهدفاً بذلك محترفي صناعة السينما العرب والعالميين

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