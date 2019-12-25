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عميد السلك الدبلوماسي: “قضية خاشقجي” سعودية خالصة وغير مجدٍ تدخل الآخرين فيها

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عميد السلك الدبلوماسي: “قضية خاشقجي” سعودية خالصة وغير مجدٍ تدخل الآخرين فيها

عميد السلك الدبلوماسي: “قضية خاشقجي” سعودية خالصة وغير مجدٍ تدخل الآخرين فيها
http://almnatiq.net/?p=813961
المناطق - الرياض

أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد با مخرمة نزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب الأحكام الصادرة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة:” إن الأحكام الصادرة في قضية جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ تؤكد نزاهة القضاء في المملكة، وأن الموقف المعلن لذوي المجني عليه بعد صدور الأحكام خير دليل على ذلك، وبذا نؤكد أن هذه القضية وطنية سعودية خالصة، غير مجدٍ ولا مناسب تدخل الآخرين في شأنها “.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت النتائج والأحكام الابتدائية بحق (11) شخصا، قضت بمحاسبة الذين تورطوا في الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بعد ثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

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