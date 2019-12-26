إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الشباب السعودي لقيادة قطار الحرمين السريع

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http://almnatiq.net/?p=813973
المناطق - الرياض

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج قائد قطار الحرمين السريع، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة عام وينتهي بالعمل في شركة رينفي-السعودية، أحد الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع، وأتاح المعهد التسجيل اعتبارا من الأربعاء 25 ديسمبر 2019م ويستمر حتى الاثنين 06 يناير 2020م ، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعهد www.srp.edu.sa
وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليا بمقر المعهد بمدينة بريدة يوم الأحد 19 يناير 2020 ومدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر تدريباً عملياً في أحد مواقع العمل في مشروع قطار الحرمين السريع.
وحول المكافأة التي يتقاضاها المتدرب، بين الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما يُسجَّل المتدرب في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب وبراتب شهري يصل الى 8000 ريال مع شركة رينفي-السعودية بعد التخرج.
وعن الشروط العامة للقبول في البرنامج، بين الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا كحد أدنى على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 80%، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وأن يحقق معايير القبول والمقابلة الشخصية.
واختتم المهندس الصقير بتدوين شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) – مشروع قطار الحرمين السريع – شركة رينفي السعودية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، معربًا في حديثه عن القيمة الكبيرة لهذه الشراكات الناجحة، ومؤكدًا أن الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين تساهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

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