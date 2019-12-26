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“الزكاة” تعرف بإجراءات لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية بـ 3 ورش عمل

“الزكاة” تعرف بإجراءات لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية بـ 3 ورش عمل
http://almnatiq.net/?p=813974
المناطق - الرياض

تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل ثلاث ورش عمل للتعريف بلائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية وإجراءاتها في المملكة، حيث سيتم إقامة الورش في جدة والرياض “26 و 31 ديسمبر 2019م” وفي المنطقة الشرقية يوم 9 يناير 2020م.
وسيتم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في كلّ من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، وذلك ضمن جهود هيئة الزكاة والدخل في إقامة سلسلة من ورش العمل في معظم المناطق، بهدف تثقيف وتوعية المنشآت التجارية باللائحة المعدلة لجباية الزكاة، إضافة إلى اطلاعهم على كيفية تطبيق قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، الذين يشكلون النسبة الأكبر من مكلفي الهيئة، بحيث لم يعد مكلفو التقديري بحاجة لرفع الإقرار فستقوم الهيئة بذلك بطريقة آلية وتصدر فاتورة الزكاة للمكلف مع إمكانية عرض الإقرار وتعديله.

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