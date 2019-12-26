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“العفو والتسامح منهج نبوي” برنامجين تطلقهما رئاسة المسجد النبوي

“العفو والتسامح منهج نبوي” برنامجين تطلقهما رئاسة المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=813976
المناطق - الرياض

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشئون العلمية والتوجيهية النسائية ( إدارة المكتبة النسائية وإدارة مكتبة الأطفال ) برنامجها “العفو والتسامح” و”التسامح منهج نبوي” ضمن مبادرة خير أمة في رحاب المسجد النبوي.
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للشئون العلمية والتوجيهية النسائية بالوكالة سعاد الحربي أن الإدارة العامة تسعى إلى غرس قيم ومبادئ التسامح لدى الأطفال الناشئة وقاصدات المسجد النبوي من خلال البرامج المختلفة المقدمة التي تتضمن تقديم الدروس والعروض المرئية والمسموعة عن فضل التسامح ومسابقة لحفظ الآيات المتعلقة بقيم التسامح وتوزيع أقراص ليزر تحتوي على دروس لأهمية وفضل التسامح، مؤكدة أن تفعيل مثل هذه المبادرات تدعو إلى تعزيز السلوكيات الأخلاقية الفاعلة في رحاب المسجد النبوي.

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