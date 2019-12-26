الصندوق السعودي للتنمية يمول افتتاح طريق في جمهورية القمر المتحدة

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افتتح في جزيرة انجوان في جمهورية القمر المتحدة طريق دندي- ليغوني بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية .

وفي حفل نظم بهذه المناسبة حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القمر المتحدة حمد بن محمد الهاجري، ووفد من الصندوق السعودي للتنمية، مؤخراً ، ألقى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي كلمة قدم فيها أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على كرمه السخي وتوجيهاته الحكيمة بدعم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة.

من جانبه أكد السفير الهاجري، استعداد المملكة لدعم رؤية الرئيس لتنمية جمهورية القمر المتحدة، مشيًدا بسعة الرؤية الإستراتيجية له ويتطلع أن يتم البدء قريبًا في تنفيذ مشروع طريق “متسامودو” الذي يتم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.