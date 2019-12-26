احدث الأخبار

وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتحفيز تقنيات البناء
أبرز المواد
 اتهام مسؤول سابق بصرف مليون ريال بلا مسوغ نظامي
أبرز المواد
 ثغرة خطيرة في هاتف ترمب تتعقب تحركاته
دولي
 غداً.. تخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة
أبرز المواد
 الصندوق السعودي للتنمية يمول افتتاح طريق في جمهورية القمر المتحدة
أبرز المواد
 “العفو والتسامح منهج نبوي” برنامجين تطلقهما رئاسة المسجد النبوي
أبرز المواد
 “الضمان الصحي” يعرّف باعتماد الهوية الشخصية بدلاً عن بطاقة التأمين الصحي
أبرز المواد
 “الزكاة” تعرف بإجراءات لائحة الزكاة المعدلة للمنشآت التجارية بـ 3 ورش عمل
أبرز المواد
 هواوي تعتزم إطلاق نسخة مطورة من هاتفها المطوي
علوم وتكنولوجيا
 إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الشباب السعودي لقيادة قطار الحرمين السريع
أبرز المواد
 الصين: نؤيد معالجة المملكة لقضية “خاشقجي” وفقًا للقانون
أبرز المواد
 أمير المدينة يوجِّه بتأخير الدوام في جميع قطاعات الإمارة حتى التاسعة صباحًا
منطقة المدينة المنورة
وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتحفيز تقنيات البناء

وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتحفيز تقنيات البناء

أبرز المواد
اتهام مسؤول سابق بصرف مليون ريال بلا مسوغ نظامي

اتهام مسؤول سابق بصرف مليون ريال بلا مسوغ نظامي

أبرز المواد
ثغرة خطيرة في هاتف ترمب تتعقب تحركاته

ثغرة خطيرة في هاتف ترمب تتعقب تحركاته

دولي
غداً.. تخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة

غداً.. تخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة

أبرز المواد

غداً.. تخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة

غداً.. تخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة
http://almnatiq.net/?p=813978
المناطق - الرياض

يحتفل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) غداً بتخريج الدفعة الثانية من برنامج أكاديمية هدف للقيادة .
وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.
وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع متخصصين عالمين ، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.
وأوضح مدير أكاديمية هدف للقيادة سعود العمير، عن توجه الصندوق لتدشين وتقديم برنامج الأكاديمية باللغة العربية الشهر المقبل، مع استمرار تقديم البرنامج باللغة الإنجليزية أيضا، مبيناً أن البرنامج التدريبي تم تصميمه بمعايير عالمية ليكون رحلة تطوير قيادي متكاملة لمدة 12 أسبوعاً تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح، والتسجيل، وتقييم المتقدمين، واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة خمسة أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

روابط ذات صلة

وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتحفيز تقنيات البناء

وزير الإسكان: 14 مليار ريال لتحفيز تقنيات البناء
اتهام مسؤول سابق بصرف مليون ريال بلا مسوغ نظامي

اتهام مسؤول سابق بصرف مليون ريال بلا مسوغ نظامي
الصندوق السعودي للتنمية يمول افتتاح طريق في جمهورية القمر المتحدة

الصندوق السعودي للتنمية يمول افتتاح طريق في جمهورية القمر المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*