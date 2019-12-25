احدث الأخبار

نادي الإبل يُطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 غضب في جنوب العراق بعد مقتل ناشط معروف بأيدٍ إيرانية
أبرز المواد
 تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس أثناء كسوفها غدا: “يؤدي إلى العمى”
أبرز المواد
 “هيئة المهندسين”: تطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية ساهمت في تراجع نسبة الأجانب
أبرز المواد
 هذا ما تفعله الدهون في الدماغ.. سلبا وإيجابا
أبرز المواد
 عميد السلك الدبلوماسي: “قضية خاشقجي” سعودية خالصة وغير مجدٍ تدخل الآخرين فيها
أبرز المواد
 مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح باب التسجيل للمواهب السعودية
أبرز المواد
 بعد تكون عظم في بطنه وأمعائه.. مناشدة لولي العهد بعلاج مواطن “المرض النادر” في الخارج
أبرز المواد
 هيئة المساحة الجيولوجية: لا صحة لحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر
أبرز المواد
 المساحة الجيولوجية: لا صحة لحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر
أبرز المواد
 غرفة الجوف تعقد لقاء لرجال وسيدات الأعمال وتوقع وثيقة حسن نوايا
منطقة الجوف
  الجمعية النسائية التطوعية بالجوف توقع مذكرتي تعاون في المحاماة والتدريب
منطقة الجوف
نادي الإبل يُطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز

نادي الإبل يُطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
غضب في جنوب العراق بعد مقتل ناشط معروف بأيدٍ إيرانية

غضب في جنوب العراق بعد مقتل ناشط معروف بأيدٍ إيرانية

أبرز المواد
تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس أثناء كسوفها غدا: “يؤدي إلى العمى”

تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس أثناء كسوفها غدا: “يؤدي إلى العمى”

أبرز المواد
“هيئة المهندسين”: تطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية ساهمت في تراجع نسبة الأجانب

“هيئة المهندسين”: تطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية ساهمت في تراجع نسبة الأجانب

أبرز المواد

نادي الإبل يُطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز

نادي الإبل يُطلق مسابقة للجماهير في مهرجان الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=813994
المناطق - الرياض

أطلق نادي الإبل الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في منطقة الصياهد التي تبعد 120 كيلو متر عن العاصمة الرياض، مسابقة للجمهور يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.
وتتمثل تفاصيل المسابقة التي تحمل عنوان (القعود قعودك لاطرحته) في ٣ خطوات تبدأ باختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ثانياً يشارك في المسابقة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.
وينتظر أن تشهد المسابقة إثارة وحماس كبيرين عطفًا على التفاعل الكبير الذي يبديه الجمهور خلال الأيام الماضية من المهرجان.
يذكر أن نادي الإبل يولي اهتمامًا كبيرًا لجماهيره من خلال تخصيص جوائز يومية لـ(نجم المدرج) وهي عبارة عن جوالات تكون من نصيب 4 إلى 5 مشجعين، يتم اختيارهم عبر آلية (صيد الكاميرا).

روابط ذات صلة

غضب في جنوب العراق بعد مقتل ناشط معروف بأيدٍ إيرانية

غضب في جنوب العراق بعد مقتل ناشط معروف بأيدٍ إيرانية
تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس أثناء كسوفها غدا: “يؤدي إلى العمى”

تحذيرات من النظر إلى أشعة الشمس أثناء كسوفها غدا: “يؤدي إلى العمى”
“هيئة المهندسين”: تطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية ساهمت في تراجع نسبة الأجانب

“هيئة المهندسين”: تطبيق الأنظمة واللوائح التنفيذية ساهمت في تراجع نسبة الأجانب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*