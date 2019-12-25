القرعاني رئيسا والعميري نائبا لبلدي البدع

تبوك - علي العميري:

عقد المجلس البلدي بمحافظة البدع اليوم اجتماعه الـ55 الذي خصص لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له للفترة الثالثة من دورته الحالية بحضور أعضاء المجلس وذلك في مقر المجلس بالبلدية.

واختار أعضاء المجلس بالتصويت الأستاذ إبراهيم بن سالم القرعاني رئيساً للمجلس البلدي والأستاذ إبراهيم بن سليمان العميري نائباً للرئيس.