المرصد الحضري بأمانة القصيم يواصل أنشطة المسوح الميدانية

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يواصل المرصد الحضري بأمانة منطقة القصيم أنشطة المسوح الاجتماعية والاقتصادية والتي تضم كافة مدن ومحافظات منطقة القصيم، بتعاون مشترك من جميع المحافظات والإدارات الحكومية والجهات المختصة لإنجاح حملة المسوح الميدانية.

وقد انطلقت أنشطة المسح بمدينة بريدة في الثامن عشر من هذا الشهر ربيع الآخر ومن المتوقع ان ينتهي العمل في منتصف شهر جمادى الأول ويبدأ العمل في محافظات المنطقة تباعاً حتى شهر رمضان لهذا العام 1441هـ ، و يقوم بعمل المسح فريق عمل متخصص من أبناء وبنات الوطن يحملون بطاقات تعريفية معتمدة من أمانة منطقة القصيم وذلك حتى يسهل التعرف عليهم وبمشاركة الجهات الأمنية.

هذا ويستخدم الباحثون والباحثات خلال هذا العام احدث الوسائل التكنولوجية في عملية البحث حيث اطلق المرصد الحضري تطبيق المسوح الميدانية على الأجهزة الذكية والذي يسهل من عملية المسح الميداني والاحتفاظ بالبيانات بشكل آمن ودقيق.

وترجع أهمية المسح الاجتماعي الاقتصادي الى توفير البيانات الخاصة بالأسر المعيشية ، و معرفة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر يتم علي ضوئها إنتاج العديد من المؤشرات الحضرية الهامة التي تتيح لمتخذ القرار معرفة الاوضاع الراهنة للسكان منها علي سبيل المثال لا الحصر معدل البطالة ومعدل الامية ونسبة الاسر الفقيرة ونسبة رضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية وغيرها من المؤشرات الهامة .

وتثني أمانة منطقة القصيم على التعاون الدائم من جانب الاسر مع المرصد الحضري وتأمل في استمراره.