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العثيمين يبحث مع وفد النيجر ترتيبات اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

العثيمين يبحث مع وفد النيجر ترتيبات اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=814031
المناطق _ جدة

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس, الوزير والمستشار الخاص لرئيس جمهورية النيجر محمد سعيد مختار.
وانعقد الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية للدورة السابعة والأربعين القادمة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في أبريل 2020 في نيامي، بجمهورية النيجر.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للدور الذي تضطلع به جمهورية النيجر في إطار العمل الإسلامي المشترك، والعمل من أجل قضايا العالم الإسلامي، وبخاصة استضافتها للدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
من جانبه أكد الوزير محمد سعيد مختار عزم بلاده على بذل كل الجهود المطلوبة لتأمين وضمان نجاح المؤتمر القادم.
وفي هذا الصدد، استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها، يومي 23 و24 ديسمبر 2019، الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة والأربعين لاجتماع وزراء الخارجية الإسلامي. وناقش المسؤولون في الأمانة العامة للمنظمة مع الوفد رفيع المستوى من جمهورية النيجر، مجمل المواضيع الخاصة بالمؤتمر بما في ذلك الأمور التنظيمية والترتيبات المسبقة للاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات بدأت قبل أسبوعين في نيامي وسوف تتواصل إلى حين عقد المؤتمر.

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