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أرامكو السعودية ترحب بالاتفاق الجديد بين المملكة والكويت لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

أرامكو السعودية ترحب بالاتفاق الجديد بين المملكة والكويت لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة
http://almnatiq.net/?p=814034
المناطق _ الظهران

رحبت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بالاتفاق الجديد الذي وقعته حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بشأن استئناف إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة.

وبهذه المناسبة أشار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: “يُعد هذا اليوم بارزًا ومميزًا في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والنفطي بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. ومع توقيع هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان لإنجاز ما يحقق أهدافها المرجوة.”

وقّع هذا الاتفاق التاريخي في مدينة الكويت كلٌ من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، ومعالي الأستاذ خالد الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في الكويت.

 

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