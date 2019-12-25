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أمير القصيم يلتقي مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالمملكة

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أمير القصيم يلتقي مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالمملكة

أمير القصيم يلتقي مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=814042

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, اليوم, مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالمملكة الدكتور محمد الغنيم.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالغنيم, منوهاً بما توليه حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من متابعة وتطوير للمشاريع الصحية في عموم مناطق المملكة، مشيراً على أهمية مواصلة العمل على تعزيز دور المركز بالمنطقة خدمة للمستفيدين عبر التدريب والتطوير والجانب العلاجي, مشيداً بكافة الجهود الساعية إلى المركز, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالمملكة الدكتور محمد الغنيم, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة وحرصه الدائم على التطوير المستمر للمركز خدمة للمستفيدين, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.

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