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أمير تبوك يكرم الفائزين والفائزات بجائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية

أمير تبوك يكرم الفائزين والفائزات بجائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية

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أمير تبوك يكرم الفائزين والفائزات بجائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية

أمير تبوك يكرم الفائزين والفائزات بجائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية
http://almnatiq.net/?p=814047
المناطق _ تبوك
كرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , الفائزين والفائزات بجائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية لعام 2019 في فروعها الثلاث وهي الفرع الأول في  مبادرات التطبيقات الرقمية والثاني في ريادة الأعمال  والثالث في  مبادرة فنية وثقافية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم , معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي  ووكلاء الجامعة والمشرفين على الكرسي, والفائزين  والفائزات.
وهنأ سمو أمير المنطقة الفائزين والفائزات بهذا الإنجاز وقال :  أهنئكم على انجازاتكم هذه وهو شي تفاخرون به وانا أفاخر به والجامعة كذلك , وأتمنى ان يكون هذا دافع لزملائكم وزميلاتكم في هذا الإنجاز الذي حققتموه و الذي يوحى بمستقبل زاهر لهذا الوطن لأنكم الثروة الحقيقة , وانتم في بلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله_ حريصة على الكنز وهو انتم والمحافظة عليه وتطويره , مثنياً سمو أمير المنطقة على جهود معالي مدير الجامعة الجهود و القائمين على الكرسي بجامعة تبوك ودوره في رعاية ودعم شباب وشابات المنطقة.
ثم سلم سمو أمير المنطقة شهادات التقدير والهدايا التذكارية الحاصلين على المراكز وهم : ريناد بنت ناصر الشرفاء والتي حصلت على المركز الأول في فرع مبادرات التطبيقات الرقمية عن مبادرة إسوارة لمرضى الزهايمر وأمواج بنت مسعد العنزي التي حصلت على المركز الثاني في نفس الفرع عن مبادرة نيوم السياحة , وعبدالرحمن بن يوسف البوق الذي حصل على المركز الأول عن مبادرة رواد أعمال تبوك في فرع مبادرة ريادة الأعمال , و أشواق بنت صالح البلوي التي حصلت على المركز الأول عن مبادرة جداريه العناق في فرع مبادرات فنية وثقافية.
وأعرب معالي مدير جامعة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته الكريمة لقضايا الشباب وحرص سموه الدائم على تبني الكرسي لأفكار ورؤى جديدة, مشيراً إلى أن الهدف من الجائزة هو تقديم سبل الرعاية والدعم للشباب والشابات من خلال مشاركتهم بمبادرات إبداعية وأفكار لمشاريع رائدة تخدم المجتمع المحلي وتحقق التنمية الشاملة للمنطقة.
من جهتهم أعرب الفائزين والفائزات بالجائزة عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه لهم ، آملين أن يقدموا المزيد من النجاحات والجوائز لخدمة هذا الوطن الغالي .

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