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إدارة “تعليم الجوف” تودع 6.3 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 6.3 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

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إدارة “تعليم الجوف” تودع 6.3 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

إدارة “تعليم الجوف” تودع 6.3 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=814052
المناطق _ الجوف

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 6.3 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 3621 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت .
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهر صفر و 29 يوم من محرم “بنين و بنات” وشهر ربيع أول “بنات” لعام 1441هـ .

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