المقبل يدشن ورشة الإعلام والمسؤولية الاجتماعية “الواقع والمأمول”

الدمام - عبدالله السعيدي

دشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل مساء الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 ورشة الإعلام والمسؤولية الاجتماعية “الواقع والمأمول” التي نظمتها إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة ، بهدف توحيد الجهود والتكامل مع جميع الجهات في مجال المسؤولية الاجتماعية والتعاون مع أصحاب العلاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتشجيع العمل التطوعي. وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية ماجد البابطين وعدد كبير من منسوبي الجهات الحكومية والخاصة والإعلاميين والإعلاميات.

ورحب المقبل بجميع من لبي الدعوة وحضر لهذه الورشة مؤكدًا في كلمته ‏تقدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لكل ما تقدمة الجهات ذات العلاقة من مشاريع ذات أثر ايجابي تسهم في دعم ومساندة خطة الوزارة في التحول الوطني من الرعوية للتنموية كما أشاد بجهود مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وجميع القطاعات الحكومية ‏والقطاع الخاص وتعاونها المستمر معنا لتحقيق رؤية مملكتنا الحبيبة تنفيذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهماالله والمتابعة الحثيثة من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ونتطلع بعون الله إلى مزيد من التعاون و التكاتف والتضامن حتى نحقق ما يسهم في تطوير الأداء ونساهم جميعا في ‏بناء المجتمع.

‏كما أشاد سعادة مدير عام الفرع بحضور نخبة الإعلاميين في المنطقة الشرقية يتقدمهم مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية سعادة الاستاذ ماجد البابطين وإدارة الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية وغيرها من الجهات التي ساهمت في نجاح هذه الورشة.

‏وأكد ذكر المقبل بأن أبواب فرع الوزارة مفتوحة للجميع ويسعد بتكاتف الجميع وطرحهم البناء‏ ، مشيدا بالدور الفاعل الذي تقدمه إدارة مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية بقيادة سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس الامناء وإطلاقها للمبادرات النوعية، كما أشاد بالشراكة والتعاون بين إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية وشركة ارامكو السعودية ورجال الأعمال في المنطقة وغرفة الشرقية وفرع وزارة الشؤون الاسلامية والهيئة الملكية بالجبيل والشركات الكبرى وكذلك الاعلام.

فيما أكد مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل بالشرقية ‏خالد بن أحمد العبيد خلال كلمته في افتتاح الورشة على أهمية دعم ‏البرامج والملتقيات وورش العمل التي تقوم على ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لتطوير الممارسة المثلى في مجال المسؤولية الاجتماعية ومن هذا المنطلق حرصت الإدارة على عقد الورشة مع نخبة من الإعلاميين بالمنطقة لعرض أبرز الممارسات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية ، كما اشاد العبيد بالحضور الكبير واهتمام الإعلاميين وتفاعلهم الغير مستغرب.

‏‪.وشهدت الورشة ثلاث جلسات حوارية، حيث استعرضت في الجلسة الأولى أمين عام مجلس المنطقة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لؤلؤة بنت عواد الشمري ورقة بعنوان “الواقع والمأمول” ذكرت خلالها أهداف وخطط مجلس المنطقة المستقبلية وأفضل التجارب والممارسات للمسؤولية الاجتماعية ،

وكما ناقشت الجلسة الثانية شرح فكرة القيمة المشتركة للمسؤولية الاجتماعية وارتباط المسؤولية الاجتماعية بالتنمية المستدامة، والتي قدمها سعادة الأستاذ والمستشار لمجموعة الزامل تميم المعتوق ، كما استعرض دور وجهود مجموعة الزامل في خدمة المجتمع وما تقدمة في مجال المسؤولية الاجتماعية ،

وناقشت الجلسة الثالثة صناعة التغيير لتحقيق الآثر والتي قدمها مدير ادارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية خالد بن أحمد العبيد استعرض خلالها المبادرات النوعية التي ساهمت بتحقيق الآثر على المستفيدين وكان أبرزها تدريب وتأهيل وتوظيف أكثر من 600 مستفيد ومستفيده من الأيتام وذوي الظروف الخاصة والأسر الضمانية والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الحالات التي ترعاها الوزارة بالمنطقة .

وأشار العبيد خلال جلسته إلى تبني الوزارة لإنشاء إدارة عامة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية دشنها معالي وزير العمل ‏والتنمية الاجتماعية سعادة المهندس أحمد الراجحي يقوم على إدارتها الأستاذ فيصل اليوسف وتقوم هذه الإدارة بدعم التنمية المستدامة وتنظيم وتعزيز مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث أطلقت ‏عدد من المبادرات من أهمها وأبرزها مرصد المسؤولية الاجتماعية، والدليل الإرشادي للمسؤولية الاجتماعية الايزو ٢٦٠٠٠، وحاضنة الجمعيات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، التي تهدف لتحفيز تأسيس جمعيات في هذا المجال.

وفي الختام كرم ‏المقبل شركة المهيدب لخدمة المجتمع على رعايتها للورشة وجميع الجهات المشاركة من الإعلاميين والشركات ‏والجهات ذات العلاقة.