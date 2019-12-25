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أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة حالات الرعاية المديدة

أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة حالات الرعاية المديدة

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أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة حالات الرعاية المديدة

أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة حالات الرعاية المديدة
http://almnatiq.net/?p=814062
الدمام _ فهد المريخي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في برقيةٍ عاجلة لعدد من الجهات، بشأن مرضى الرعاية المديدة المنومين في مستشفى الظهران العام، وتشكيل لجنة لدراسة الحالات، والرفع بمرئياتها حيال هذه الحالات.
وجاء في البرقيةٍ العاجلة وجهتها إمارة المنطقة الشرقية مؤخراً لعدد من الجهات ذات العلاقة، تشكيل لجنة لدراسة هذه الحالات، كل حالةٍ على حدة، والرفع بما تتوصل إليه من مرئيات، لدراستها وإكمال ما يلزم، وبينت البرقية ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والعشرين والتي أوضحت أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة.
وتضم اللجنة المشكلة لدراسة الحالات عضوية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى قوى الأمن بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وستعمل اللجنة على دراسة وتقييم الحالات، ومدى حاجتها للاستمرار في المستشفى، والخدمات المقدمة عبر برنامج الطب المنزلي لمن يتقرر مغادرتهم.

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