أمير الشرقية : القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار

الدمام - عبدالله السعيدي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، وقيادات الجامعة.

واطلع سموه على الخطة الاستراتيجية الأولى للجامعة، وعدد من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجامعة، ومخرجات الملتقى الدولي الأول لعلم النفس الطبي الرياضي، مؤكداً سموه أن القيادة الرشيدة –أعزها الله- لم تدخر جهداً لدعم قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار، مبيناً أن واجب الجامعات العمل نحو تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة، وتأهيل الكوادر الوطنية، في مختلف المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل جزء من الدور الهام والحيوي للجامعات، والسعي نحو تلبية تطلعات المجتمع المحلي، عبر دراسة احتياجاته، وتمكين أفراده، والتفاعل مع مبادراته، مشيراً سموه لأهمية زيارة المحافظات والمراكز للاطلاع عن قرب على الاحتياجات التعليمية والتنموية، ووضع الخطط لتحقيق هذا الاحتياج، والتركيز على المزايا النسبية للمحافظة واستثمارها، وتنمية الإنسان بالمعرفة والعلم، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد القحطاني عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للجامعة، وتفضله برعاية ودعم عدد من المبادرات التي أطلقتها الجامعة، ومتابعته لعدد من التوصيات التي أقرها مجلس المنطقة وتتعلق بالجامعة، ومنها افتتاح فرع الكلية الجامعية بمحافظة الخفجي، والذي تعمل الجامعة على تهيأته حالياً.