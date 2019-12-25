احدث الأخبار

الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لجراحات القلب المفتوح تجري 40 عملية جراحية في مدينة الخرطوم
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية المجر لدى المملكة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يلتقي رئيس تحرير صحيفة الوطن ..
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يدشن الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية
أبرز المواد
 فيصل بن نواف افتتح مشاريع بقيمة (3) مليار ريال في جامعة الجوف
أبرز المواد
 مستشفى العيون : النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يُسبب حرقًا لخلايا شبكية العين يصعب علاجه
أبرز المواد
 أمير الشرقية : الأحساء شهدت فعاليات سياحية طوال العام .. وتفاعل أهالي الأحساء أضفى عليها مزيداً من البهجة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الرابعة من الدورة الرابعة
أبرز المواد
 أمير الشرقية : القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تحقق شهادة الالتزام المؤسسي من المؤسسة الأوروبية للجودة (EFQM)
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالجوف يدرب منسوبيه على دورة البروتوكولات الطبية والعلاجية
منطقة الجوف
 أمير الشرقية : بدعم القيادة .. الخدمات الإسعافية في تطور متسارع
أبرز المواد
الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لجراحات القلب المفتوح تجري 40 عملية جراحية في مدينة الخرطوم

الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لجراحات القلب المفتوح تجري 40 عملية جراحية في مدينة الخرطوم

أبرز المواد
الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية المجر لدى المملكة

الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية المجر لدى المملكة

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يلتقي رئيس تحرير صحيفة الوطن ..

سمو أمير منطقة جازان يلتقي رئيس تحرير صحيفة الوطن ..

أبرز المواد
الدكتور الربيعة يدشن الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية

الدكتور الربيعة يدشن الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية

أبرز المواد

أمير الشرقية : القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار

أمير الشرقية : القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار
http://almnatiq.net/?p=814083
الدمام - عبدالله السعيدي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، وقيادات الجامعة.
واطلع سموه على الخطة الاستراتيجية الأولى للجامعة، وعدد من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجامعة، ومخرجات الملتقى الدولي الأول لعلم النفس الطبي الرياضي، مؤكداً سموه أن القيادة الرشيدة –أعزها الله- لم تدخر جهداً لدعم قطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار، مبيناً أن واجب الجامعات العمل نحو تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة، وتأهيل الكوادر الوطنية، في مختلف المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل جزء من الدور الهام والحيوي للجامعات، والسعي نحو تلبية تطلعات المجتمع المحلي، عبر دراسة احتياجاته، وتمكين أفراده، والتفاعل مع مبادراته، مشيراً سموه لأهمية زيارة المحافظات والمراكز للاطلاع عن قرب على الاحتياجات التعليمية والتنموية، ووضع الخطط لتحقيق هذا الاحتياج، والتركيز على المزايا النسبية للمحافظة واستثمارها، وتنمية الإنسان بالمعرفة والعلم، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.
من جهته عبر معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد القحطاني عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل للجامعة، وتفضله برعاية ودعم عدد من المبادرات التي أطلقتها الجامعة، ومتابعته لعدد من التوصيات التي أقرها مجلس المنطقة وتتعلق بالجامعة، ومنها افتتاح فرع الكلية الجامعية بمحافظة الخفجي، والذي تعمل الجامعة على تهيأته حالياً.

روابط ذات صلة

الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لجراحات القلب المفتوح تجري 40 عملية جراحية في مدينة الخرطوم

الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لجراحات القلب المفتوح تجري 40 عملية جراحية في مدينة الخرطوم
الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية المجر لدى المملكة

الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية المجر لدى المملكة
سمو أمير منطقة جازان يلتقي رئيس تحرير صحيفة الوطن ..

سمو أمير منطقة جازان يلتقي رئيس تحرير صحيفة الوطن ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*