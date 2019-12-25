أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الرابعة من الدورة الرابعة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة مجلس المنطقة الرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي 1440/1441هـ ، وذلك بقاعة اجتماعات مجلس المنطقة في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وبدئ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – ، وما تحظى به المنطقة من تطور وتقدم.

ورفع سموه الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن المجلس وأهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، على صدور الأمر السامي باعتماد تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية ، واصلاً شكره وتقديره للجميع بمناسبة صدور نشرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , وتحقيق منطقة القصيم المركز الأول على مستوى مناطق المملكة بنسبة 93,86% لامتثالها بقرارات التوطين.

واطلع سموه على تقرير المدينة الصناعية الثانية وواحة مدن بالقصيم ، حيث قدم شرحاً موجزاً عنه مدير فرع هيئة المدن الصناعية بمنطقة القصيم المهندس ماجد الراضي.

من جهته أوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي , أن المجلس ناقش المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والمتأخرة والمتعثرة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة للعام المالي 1440/1441هـ حيث بلغت المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ لبعض القطاعات الحكومية على النحو التالي : أمانة وبلديات منطقة القصيم بمبلغ (4,923,442,053) أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وأثنان وأربعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً ، ومشاريع الإدارة العامة للشئون الصحية بالمنطقة بمبلغ (1,089,096,134) مليار وتسعة وثمانون مليوناَ وستة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالاً ، ومشاريع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمبلغ (221,717,451) مائتان وواحد وعشرون مليوناً وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسون ريـالاً ، ومشاريع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة بمبلغ (94,672,144) أربعة وتسعون مليوناً وستمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً ، ومشاريع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة بمبلغ (62,642,069) اثنان وستون مليوناً وستمائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعة وستون ريـالاً ، ومشاريع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة بمبلغ (2,865,509) مليونان وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات ، ومشاريع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بمبلغ (4,925,509) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريـالات ، كما استعرض المجلس محضر وتوصيات اجتماع لجنة المرافق العامة الخامس المنعقد في 14/4/1441هـ بشأن طلب الموافقة على تنمية بعض القرى بالمنطقة.

وبين أنه جرى خلال الجلسة مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ، لافتاً الانتباه إلى أنه في ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره للأعضاء على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والسداد للجميع.