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أمير الشرقية : الأحساء شهدت فعاليات سياحية طوال العام .. وتفاعل أهالي الأحساء أضفى عليها مزيداً من البهجة
http://almnatiq.net/?p=814091
الدمام _ فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، ومنسوبي المنظمة.
وبارك سموه لمملكة البحرين اختيار المنامة عاصمةً للسياحة العربية للعام 2020، مؤكداً سموه أن اختيار المنامة هو بمثابة اختيار للمملكة، فالبلدين الشقيقين يجمعهم رابطة الأخوة والدم والمصير المشترك، مشيراً سموه لانعقاد اجتماعات الدورة الـ ٢٥ للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ ٢٢ للمجلس السياحي العربي للسياحة، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المنظمة، مؤكداً سموه أهمية العمل على الاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة وموقع في العالم العربي، وإبرازها، مبيناً أهمية العمل على استمرار الفعاليات والبرامج المعنية بالتنمية السياحية، والاهتمام بالاعلام السياحي، وتنشيط دوره في التعريف بالمواقع والتسهيلات المقدمة للسائحين، وإبراز الفعاليات التي تخدم الجانب السياحي في مختلف البلدان، متمنياً سموه للمنظمة وأعضاءها التوفيق، معرباً عن شكره لكل الجهود المخلصة التي بذلت سواءً من أعضاء المنظمة أو أهالي الأحساء خلال الفترة الماضية.
من جانبه عبر رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي المنظمة، على دعم سموه واهتمامه، وحرصه على أن تكون المنظمة مساهماً فاعلاً في تنمية السياحة العربية، من خلال رعاية سموه لعدد من مناسبات المنظمة، والتي كان أخرها الملتقى الثاني للأمن السياحي والذي عقد في محافظة الأحساء.

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