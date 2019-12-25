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مستشفى العيون : النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يُسبب حرقًا لخلايا شبكية العين يصعب علاجه

مستشفى العيون : النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يُسبب حرقًا لخلايا شبكية العين يصعب علاجه

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مستشفى العيون : النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يُسبب حرقًا لخلايا شبكية العين يصعب علاجه

مستشفى العيون : النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يُسبب حرقًا لخلايا شبكية العين يصعب علاجه
http://almnatiq.net/?p=814097
المناطق _ الرياض

حذر مستشفى الملك خالد للعيون من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس الذي سيشاهد بمشيئة الله تعالى يوم غد في المملكة ابتداءً من شروق الشمس، وذلك لأن التعرض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف يسبب حرقاً وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر الذي يعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين، وهو مايطلق عليه علميًا ( اعتلال مركز النظر).
وقال المستشفى في رسالة توعوية عبر وكالة الأنباء السعودية : إن الأثر الحاصل على العين لا يشعر به المصاب مباشرة أثناء النظر إلى الشمس بل تظهر أعراضه فيما بعد، وهو ما قد يزيد من الحرق الذي يصيب مركز النظر ويكون من الصعب علاجه.
ولفتت الرسالة النظر إلى أن جميع أنواع النظارات الشمسية لا تقي من خطورة النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، وتزيد الخطورة أكثر إذا نظر الشخص من خلال المنظار بدون استخدام فلاتر معينة تقي من حدة الأشعة، مبينًا أن النظارات الخاصة برؤية الكسوف هي ممن تستخدم لمرة واحدة فقط بمواصفات ISO 12312-2 .
وأكد المستشفى في رسالته أن أغلب المصابين بحروق مركز الإبصار هم من صغار السن الذين لا يلتزمون بسبل الوقاية أثناء ظاهرة الكسوف، داعيًا الآباء والأمهات إلى تحذير الأبناء والبنات من النظر لأشعة الشمس خلال وقت الكسوف.

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