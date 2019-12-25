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الدكتور الربيعة يدشن الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية

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الدكتور الربيعة يدشن الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية

الدكتور الربيعة يدشن الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=814107
المناطق _ الرياض

دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية على شبكة الإنترنت https//:journal.ksrelief.org/.
وقال الدكتور الربيعة عقب التدشين : “إن المركز خطا خطوات كبيرة في عدة مجالات على المستوى الميداني الإنساني وجمع المعلومات والتواصل مع الجهات الدولية، واليوم ننتقل إلى آفاق إنسانية أخرى، مشيرًا إلى أن صدور المجلة جاء وفقًا للتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بأن يكون المركز رائدًا للعمل الإنساني لذا فإن المجلة الدولية للدراسات الإنسانية تحقق أهدافه المتعلقة بنشر التوعية بالعمل الإنساني من خلال كافة الوسائل المتاحة، ومواكبة للتطورات في مجال الإعلام الإلكتروني والاستفادة من التقنية في التواصل مع الشرائح المختلفة، وربما تكون بداية للشراكات مع الجامعات والمراكز الأكاديمية وفرصة للباحثين في المجال الإنساني أن يكونوا فاعلين لإثراء العمل الإنساني بدراسات ميدانية مُحكّمة ترفع من كفاءته، معربًا عن تقديره الواسع للشراكة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في إصدار المجلة”.
وسأل معاليه الله تعالى أن يوفق الجميع لرفعة وتقدم وازدهار هذا الوطن المعطاء وأن تواصل المملكة العربية السعودية دورها الفاعل في المجال العلمي الإنساني.
من جانبه أفاد مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي أن المجلة محكّمة نصف سنوية وتُعنى بالبحوث الأكاديمية والدراسات الميدانية وأفضل الممارسات المتخصصة في مجال العمل الإغاثي والإنساني، وتستهدف الأكاديميين الباحثين في هذا المجال، بالإضافة إلى الممارسين والموظفين العاملين في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية وحقوق الإنسان.
وأضاف الغامدي أن “المجلة الدولية للدراسات الإنسانية” تسعى لنشر المعرفة الإنسانية للمسؤولين والممارسين في مجالي الإغاثة والأعمال الإنسانية والباحثين الأكاديميين حول صناعة السياسات والتغيرات والمستجدات في هذا المجال، وتسليط الضوء على التحديات المعاصرة وعلى أفضل الممارسات والأساليب في مجال العمل الإنساني.
وبيّن أنها تهدف إلى تشجيع المناهج والتخصصات المتعددة الداعمة للأعمال الإغاثية والإنسانية، وهي قناة لنشر الدراسات والمقالات العلمية في مجالي الإغاثة والأعمال الإنسانية، ووسيلة للتواصل مع المراكز الإقليمية والدولية في المجال ذاته، مبيناً أنها تدعم الباحثين والعلماء من خلال نشر بحوثهم في مجلة متخصصة ، مشيرًا إلى أن المجلة ستبرز الجهود الإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز وستسهم في إثراء المعرفة العلمية في مجالها.

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