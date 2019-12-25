سمو أمير منطقة جازان يلتقي رئيس تحرير صحيفة الوطن ..

جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم,رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان بن محمود الصيني والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته للمنطقة .

ورحب سمو أمير جازان ، برئيس تحرير صحيفة الوطن د. الصيني متمنيًا له التوفيق بزيارته مشيدًا سموه بالدور الاعلامي للصحيفة وابراز الجانب التنموي بمنطقة جازان وكافة محافظاتها وماتشهد من تطور ونهضة بمختلف الأصعدة في ظل توجيهات وحرص القيادة الرشيدة-حفظها الله- .

عقب ذلك رعى سمو أمير منطقة جازان مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين صحيفة الوطن وكل من جامعة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة تعليم محافظة صبيا ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبو عريش.

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها كل من معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ورئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان بن محمود الصيني ومدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي ومدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبو عريش عبده الراجحي , العديد من البنود في مجالات الشراكة والتعاون في مجال العمل والتدريب الصحفي وتنفيذ العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل والحملات الإعلامية والتوعية في شتي المجالات التي تهم عمل تلك الجهات.

وأكد سمو أمير جازان خلال رعايته مراسم توقيع الاتفاقيات أهمية الدور المناط بالجهات التعليمية والإعلامية في خدمة العملية التعليمية والتربوية والعلاقة التكاملية فيما بينها لتأدية الرسالة السامية التي تقوم بها الجهات التعليمية على الوجه المطلوب .

ونوه سموه بما تجده قطاعات الدولة والقطاع الخاص من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يوفر سبل الراحة والرفاهية والعيش الكريم لأبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين فيه , سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات , وكل ما يخدم أبناء وبنات المنطقة.

من جانبه عبر رئيس تحرير صحيفة الوطن د. الصيني عن سعادته بلقاء سمو أمير جازان ، منوهًا بما استمع اليه من توجيهات سديدة لاستمرار العمل الإعلامي ، مشيدا بالتطور والإنجاز التنموي الذي حققته منطقة جازان خلال المرحلة السابقة والمستقبل الواعد من خلال المشروعات الاقتصادية العملاقة بالمنطقة والتي نفذت بفضل توجيهات وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرص ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لما فيه خير وتطور وتقدم المنطقة .