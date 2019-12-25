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“السعودية للكهرباء”: ست خطوات للتسجيل في خدمة “حسابي”

“السعودية للكهرباء”: ست خطوات للتسجيل في خدمة “حسابي”
http://almnatiq.net/?p=814124
المناطق _ الرياض

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، أن عملية التسجيل في خدمة “حسابي” سهلة ومُيسرة ولا تحتاج سوى دقائق معدودة عن طريق موقع الشركة الإلكتروني أو زيارة مكتب خدمة المشتركين.
وأوضحت أن التسجيل في خدمة “حسابي” يتطلب أن يكون المشترك قد سجل بياناته في موقع الشركة أولاً، ومن ثم البدء في التسجيل في خدمة “حسابي” مباشرة من خلال 6 خطوات بسيطة، وتتمثل الخطوة الأولى في “تعريف الحساب” من خلال الضغط على عرف الآن، ثم الخطوة الثانية اختيار “مالك أو مستأجر” لتحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب، ثم تأتي الخطوة الثالثة والمتمثلة في “تحديد عنوان العداد” وفق خيارات البحث المتاحة، أما الخطوة الرابعة فهي إضافة الحساب ومراجعة العنوان ورقم العداد، ثم الخطوة الخامسة وتتمثل في تحديد نوع علاقة المشترك بالعقار وحالة الاستفادة منه والموافقة على شروط اتفاقية الإيصال والاستهلاك، وفي النهاية الخطوة السادسة والأخيرة وهي اكتمال عملية تعريف الحساب.
يُذكر أن عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني للشركة، تكون من خلال خطوات تبدأ بتحديد نوع المشترك “أفراد أو أعمال” ثم تحديد نوع الهوية “هوية وطنية أو هوية مقيم”، ثم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال، ثم الضغط على أيقونة “تفعيل الحساب”، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وإضافة العنوان الوطني الخاص بالمشترك.

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