إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيق في واقعة التسمم التي حصلت بأحد المطاعم في بحر أبوسكينة، التابعة لمحافظة محايل عسير، مشيرة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث
وأضافت الإمارة، في بيان لها، أن التقارير المخبرية أكدت أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب «استافيلوكوكس أوريس» الذي كان له نشاط عالٍ جدًا في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.
المتحدث الرسمي لـ #إمارة_منطقة_عسير:
نتائج التحقيقات في حادثة التسمم التي وقعت بمطعم في مركز #بحر_ابوسكينه أثبتت أنه لايوجد أي شبهة جنائية في الحادثة، وإمارة منطقة عسير تعلن نتائج التحقيقات في الوقت الذي سبق أن حددته. pic.twitter.com/6t9XKTLEtL
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) December 25, 2019
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