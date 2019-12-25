احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك
أبرز المواد
 إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة
أبرز المواد
 إغلاق موانئ بورسعيد والسخنة بمصر لظروف الأحوال الجوية
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: ست خطوات للتسجيل في خدمة “حسابي”
أبرز المواد
 الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لجراحات القلب المفتوح تجري 40 عملية جراحية في مدينة الخرطوم
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية المجر لدى المملكة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يلتقي رئيس تحرير صحيفة الوطن ..
أبرز المواد
 الدكتور الربيعة يدشن الموقع الإلكتروني للمجلة الدولية للدراسات الإنسانية
أبرز المواد
 فيصل بن نواف افتتح مشاريع بقيمة (3) مليار ريال في جامعة الجوف
أبرز المواد
 مستشفى العيون : النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يُسبب حرقًا لخلايا شبكية العين يصعب علاجه
أبرز المواد
 أمير الشرقية : الأحساء شهدت فعاليات سياحية طوال العام .. وتفاعل أهالي الأحساء أضفى عليها مزيداً من البهجة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الرابعة من الدورة الرابعة
أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك

الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك

أبرز المواد
إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة

إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة

أبرز المواد
إغلاق موانئ بورسعيد والسخنة بمصر لظروف الأحوال الجوية

إغلاق موانئ بورسعيد والسخنة بمصر لظروف الأحوال الجوية

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: ست خطوات للتسجيل في خدمة “حسابي”

“السعودية للكهرباء”: ست خطوات للتسجيل في خدمة “حسابي”

أبرز المواد

الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك

الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل يستقبل محافظ الهيئة العامة للجمارك
http://almnatiq.net/?p=814133
المناطق _ حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
ورحب سموه في بداية اللقاء بالحقباني ومرافقيه في زيارتهم للمنطقة, مؤكداً أهمية دور الهيئة العامة للجمارك, متطلعاً لمزيد من العمل التطويري فيما يخدم المنطقة والوطن.
من جهته قدم الحقباني شرحاً عن أعمال الجمارك في المنطقة والدور الذي تقوم به متضمناً مستجدات العمل الجمركي, والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدّمة إلى الأفضل.
حضر الاستقبال وكيل المحافظ للشؤون الهندسية ماهر بن عبدالله القثمي ومدير عام إدارة المتابعة محمد بن عبدالله الراشد ومدير عام جمرك مطار حائل ماجد بن طلال المقهوي.

روابط ذات صلة

إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة

إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة
إغلاق موانئ بورسعيد والسخنة بمصر لظروف الأحوال الجوية

إغلاق موانئ بورسعيد والسخنة بمصر لظروف الأحوال الجوية
“السعودية للكهرباء”: ست خطوات للتسجيل في خدمة “حسابي”

“السعودية للكهرباء”: ست خطوات للتسجيل في خدمة “حسابي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*